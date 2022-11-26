سفير فنزويلا بالقاهرة يشكر رئيسة حي وسط بسبب زيارة «مادورو» للحسين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لحي وسط القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خطاب سفير دولة فنزويلا بالقاهرة الموجه إلى رئيسة الحي سمية إبراهيم موجه لها التحية وذلك بسبب تنظيم زيارة لرئيس فنزويلا لخان الخليلي ومنطقة الحسين.

وقال وينمار في خطابه: أعبر عن امتناني لكرم الضيافة خلال استضافة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس فنزويلا إلى مصر خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في إطار مشاركته بقمة المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف: الترحيب الحار الذي حظى به رئيس فنزويلا خلال فترة إقامته في القاهرة يومي 5 و6 نوفمبر، من قبل السلطات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية والشعب المصري بشكل عام، يعكس صلابة العلاقات الأخوية التي نشأت على مدار 72 عاما من العلاقات المثمرة بين فنزويلا ومصر.