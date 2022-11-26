الخارجية: مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم السبت، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة؛ تنبع من إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها وتؤمن بأن حمايتها وتمكينها؛ واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الإنسان.





وقال متحدث الخارجية المصرية - فى تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "نشارك كل امرأة وفتاة بالعالم، الاحتفال باليوم العالمى؛ للقضاء على العنف ضد المرأة"‬⁩.

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