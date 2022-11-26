محافظ أسيوط يتابع جلسات «الحوار الوطنى» بالمراكز والقرى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناقشة طلبات ومقترحات وأفكار الشباب وممثلى المؤسسات المختلفة من خلال أنشطة مجتمعية ترتكز على طرح القضايا وسبل حل المشكلات بما يتناسب مع الواقع على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ، أهمية تسليط الضوء على المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة والموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور الشيخ سيد عبدالعزيز الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية.

وشهد اللقاء مناقشة الإجراءات والتجهيزات التى تم اتخاذها لعقد مزيد من الجلسات لمناقشة القضايا المجتمعية المهمة التى من بينها المواطنة والثأر والقضية السكانية وتنفيذ الأنشطة والفعاليات لبيت العائلة المصرية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، فضلاً عن استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الاستماع لفئات المجتمع المختلفة بمختلف ربوع المحافظة وإجراء حوار مجتمعى والاستماع للطلبات والأراء والأفكار المختلفة فى ظل الحوار الوطنى مع الشباب وجميع مؤسسات المجتمع المدنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى لدعم جهود التنمية والنهوض بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، مؤكداً تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم وتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل فئاتهم فى القطاعات المختلفة والتى تتطلب تضافر كل الجهود من فئات المجتمع وتحقيق الأمن والسلام المجتمعى.

ونوه بالاهتمام البالغ من القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن وفقاً للامكانات المتاحة؛ وهو ما يظهر جلياً فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف 149 قرية و894 تابعا، ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1979 مشروعا، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه فى 7 مراكز بالمرحلة الأولى.