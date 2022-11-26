وزير الأوقاف: قضية بناء الوعى تكاملية تسهم فيها العديد من المؤسسات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن قضية بناء الوعى هى قضية تكاملية تسهم فيها العديد من المؤسسات الوطنية، لافتا إلى أن هناك شراكات واسعة فى هذا المجال بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والعديد من المؤسسات الوطنية.





جاء ذلك فى كلمة وزير الأوقاف ـ خلال حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية الكبرى المشتركة بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى لعام 2021 - 2022، والذى أقيم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يتم تكريم 74 فائزًا (طالبا، وولى أمر، ومعلما، وقيادة تربوية، وإداريًّا).

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة على أن وزارة الأوقاف تهتم اهتماما كبيرا بالنشء، قائلا: "ندرك جميعا أهمية التشكيل المبكر لعقلية الطفل وغرس الفضائل فيها وتنمية الوعى لديهم، فما ينطبع فى عقلية الأطفال من أفكار مغلوطة يحتاج إلى جهود مضاعفة لتصحيحه بعد ذلك".

وحول جهود وزارة الأوقاف فى حماية النشء الجديد من صغار السن من الفكر الهدام وتوعيتهم دينيًّا توعية صحيحة بما يحميهم من الانزلاق إلى بؤر التشدد والإرهاب، قال الدكتور مختار جمعة إن وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة حق الطفل بنهاية عام 2021 وهى مبادرة تستهدف الأطفال داخل المساجد، مع فتح المساجد وتزامنها مع أجازة آخر العام قامت الوزارة بالتوسع فى المبادرة وإطلاقها على مستوى الجمهورية من خلال البرنامج الصيفى للطفل، والذى لاقى إقبالًا كبيرًا من الأطفال، واهتمامًا بالغًا من أولياء الأمور، وحرصًا شديدًا على مشاركة أبنائهم.

وأضاف: "حرصنا على تطوير البرنامج بشكل كبير بتنويع المادة الثقافية المقدمة للأطفال داخل المسجد، إلى جانب إقامة رحلات مجانية للأطفال المتميزين بالبرنامج، وكذلك عقد عدد كبير من الفعاليات يشارك فيها كتاب الأطفال لأول مرة داخل المسجد، وكذلك المبدعون فى كل المجالات، كما تم تقديم عدد من العروض التربوية من خلال مسرح العرائس لأول مرة داخل المسجد حرصا منا على استخدام كافة الأدوات الممكنة والجاذبة بالشكل والأسلوب الأمثل للطفل، وقد بلغ عدد المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفى للطفل حتى الآن 6862 مسجدًا، فضلًا عن إصدارات رؤية للنشء التى طبع منها حتى الآن 19 إصدارًا.

ونبه وزير الأوقاف إلى أن أى إنسان بفطرته يختار الوسطية واليسر، وأن أهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق.

وأكد الوزير أنه فى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة تم إصدار 46 كتابا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، و62 كتابًا مترجمًا ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية، و16 كتابا ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، و10 كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء مترجمة إلى اللغات الأجنبية، و2 كتاب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء بطريقة برايل.

وفيما يتعلق بقضايا الشأن العام، شدد وزير الأوقاف على أهمية أن يكون لدى من يتحدث فى الشأن العام وعيا كبيرا.