وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العمل فى شركة حلوان لمحركات الديزل (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) وحدة شبرا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.





فى بداية الجولة استمع وزير الدولة للإنتاج إلى عرض تقديمى عن الأنشطة التى تقوم بها الشركة والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التى تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة.

كما قام الوزير بالاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات التى تشارك بها الشركة وكذا خطط تسويق منتجاتها المختلفة داخلياً وخارجياً والرؤى المستقبلية للمشروعات المزمع تنفيذها وخطط تطوير خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث نظم التصنيع بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة وزيادة نسب التصنيع المحلى وتوفير العملات الحرة.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن شركة حلوان لمحركات الديزل تعمل على إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسى المحاور بأنواعها بجودة عالية وأسعار منافسة، كما أن الشركة تشارك فى توفير المنتجات بالسوق المحلى لتدعم و تعزز الاقتصاد القومى وتقليل الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلى.

وقام الوزير "محمد صلاح" بتفقد خط إنتاج محركات الديزل طراز FL وخط تجميع العربات "المسارح المتنقلة"، وشدد على ضرورة استغلال الطاقات المتاحة بخطوط الإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج من محركات الديزل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية لعربات (المسارح المتنقلة)، كما أكد على ضرورة مواصلة تحقيق التكامل بين مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربى، مؤكداً حرصه على متابعة الموقف التنفيذى الخاص بمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بجميع الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

وحرص الوزير "محمد صلاح" أثناء التفقد على مناقشة الآراء المطروحة من قبل العاملين، وعمل على رفع الروح المعنوية لديهم وحثهم على مواصلة العمل والنجاح، مشيداً بجهود العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية، والاطلاع على أحدث السبل التصنيعية الحديثة، والمحافظة على ريادة الشركة بوصفها أول شركة صناعية متخصصة فى إنتاج محركات الديزل فى مصر والشرق الأوسط منذ ستينات القرن الماضى، كما أصدر توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة والاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الشركة.

وبدوره نوه المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن زيارة الوزير لشركة "حلوان لمحركات الديزل" وحدة شبرا الخيمة، تأتى ضمن سلسلة من الزيارات التى قام بها الوزير "محمد صلاح" مؤخرا، وذلك للاطلاع عن كثب عن سير العملية الإنتاجية والاطمئنان على أوضاع العاملين بكافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى فى الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والدكتور ماجد البسيونى رئيس قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمهندس وائل أحمد مكى رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، والمحاسب عمرو عبد المنعم عبد السلام رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة و المراسم.