الملتقى السنوى الثالث للرعاية الصحية يستعرض إنجازات 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الدكتور أحمد السبكى، إن الملتقى السنوى الثالث للهيئة يحتفى بالتجربة المصرية الرائدة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





وأضاف فى تصريحات صحفية، بالإضافة إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأربع محافظات تطبق المنظومة حتى الآن "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء"، والإشادات العربية والدولية التى حصدتها على مدار 3 سنوات، للانعكاس على تطور الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ريادتها عالميًا بهذا المجال.

وأشار السبكى إلى إطلاق الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم السبت برئاسته تحت شعار "نبنى حضارة طبية فى الجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل" وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم، ورؤساء عدد من الهيئات فى القطاع الصحى، وعدد من السفراء العرب والأفارقة، وممثلى المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات العربية والدولية المهمة والمؤثرة فى قطاع الرعاية الصحية، وقيادات شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحى الشامل من القطاع الخاص، من داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر..يأتى ذلك بالتزامن مع مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى منظومة التأمين الصحى الشامل رسميًا من محافظة بورسعيد فى 26 نوفمبر 2019.

وأوضح السبكى، أن الملتقى السنوى لهيئة الرعاية الصحية سيشهد عرض أول هولوجرام تفاعلى ثلاثى الأبعاد فى مصر بمعبد الكرنك، وسيشهد جلسة نقاشية حول مستقبل الرعاية الصحية فى مصر، علاوة على تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح لمشروع التأمين الصحى الشامل من القطاع الخاص، إضافة إلى منح جوائز قيِّمة للعاملين المتميزين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل عن عام 2022، لما بذلوه من جهود مضنية ساهمت فى تحقيق إنجازات الهيئة، وتعزيز ريادتها فى مجال الرعاية الصحية عربيًا وإفريقيًا.

ولفت السبكى، إلى أنه على هامش فعاليات الملتقى سيتم عقد لقاء مع المستثمرين العرب والإماراتيين، وشركاء النجاح لمشروع التأمين الصحى الشامل من القطاع الخاص لبحث تعزيز سبل التعاون، وتبادل الخبرات لاستمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، لما أتاحه التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.

ونوه بأنه على هامش فعاليات الملتقى تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تدريبية لمقدمى الخدمة الصحية من "أطباء الرعاية الصحية الأولية، أطباء الأورام، الصيادلة، والتمريض" حيث تم تدريب أكثر من 1000 شخص من الطواقم الطبية سواء من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، أو خارجها أونلاين عبر الإنترنت، لمدة شهر كامل، والتعرف والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والابتكارات والتطورات الجديدة فى مجال الرعاية الصحية عالميًا، وذلك إيمانًا بدور التدريب والتعليم الطبى المستمر فى ضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية الملتقى السنوى الثالث للهيئة فى توطيد العلاقات مع كبرى المؤسسات والجهات وهيئات الصحة المناظرة العربية والدولية، لتشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ريادتها عالميًا بهذا المجال، مؤكدًا أن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى مجال الرعاية الصحية بمصر، بعدما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.