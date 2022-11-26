طلاب جامعة القاهرة يواصلون أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - د. الخشت: انتظام الامتحانات وفق الأجندة الدراسية حسب طبيعة الدراسة وظروف كل كلية ومناهجها

يواصل طلاب كليات جامعة القاهرة، أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميدتيرم" للعام الدراسي 2022/ 2023 بالمرحلة الجامعية الأولى الليسانس والبكالوريوس، وذلك حسب الأجندة الدراسية والخريطة الزمنية للعام الجامعي.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم" دون وجود أية مشكلات أو شكاوى من قبل الطلاب، والحرص على توفير جميع التسهيلات لراحة الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن عقد امتحانات الميدتيرم بكل كلية يتم حسب طبيعة الدراسة بالكليات وبما يناسب اللوائح الدراسية الخاصة بها، وبإشراف أساتذتها، وبالاشتراك مع رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس الذين يتم تخصيصهم لمتابعة إجراء الامتحان وبمتابعة من الوكيل المختص.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إتاحة وضع امتحانات الميدتيرم بالصورة الأنسب لطبيعة كل مُقرر دراسي، وفق طريقة الامتحانات الموضوعية، بالإضافة إلى توفير التابلت والإنترنت للامتحانات التي تتطلب ذلك.