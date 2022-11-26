رئيس الجامعة المصرية اليابانية: بدء تشغيل محطة شمسية لإنتاج الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلى، عن بدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية بالحرم الجامعى بالمقر الثانوى فى مدينة برج العرب الجديدة بكامل قدرتها التى تقدر بـ 560 كيلووات لإنتاج الطاقة النظيفة ودعم أهداف التنمية المستدامة.





وقال عدلى - فى بيان الجامعة اليوم - إن المحطة تضم أجهزة لمراقبة أحوال الجو كسرعة واتجاه الرياح وكمية الأمطار وإشعاع الشمس ودرجة الرطوبة وكذلك تحتوى على نظام لمراقبة ومتابعة إنتاج المحطة واكتشاف وتتبع الأخطاء. وأضاف أن الجامعة تخطط لربط المحطة بشبكة الكهرباء لتصدير الفائض من إنتاجها لمواكبة توصيات مؤتمر cop27 والتى تؤكد أهمية ربط الطاقة النظيفة فى شبكة كهرباء مصر الموحدة مما يساهم فى تطبيق رؤية مصر 2030.

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