بدء تشغيل محطة طاقة شمسية بالجامعة المصرية اليابانية لإنتاج الطاقة النظيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن بدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية بالحرم الجامعي بالمقر الثانوي في مدينة برج العرب الجديدة بكامل قدرتها التي تقدر بـ 560 كيلووات لإنتاج الطاقة النظيفة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وقال عدلي - في بيان الجامعة اليوم - إن المحطة تضم أجهزة لمراقبة أحوال الجو كسرعة واتجاه الرياح وكمية الأمطار وإشعاع الشمس ودرجة الرطوبة وكذلك تحتوي على نظام لمراقبة ومتابعة إنتاج المحطة واكتشاف وتتبع الأخطاء.

وأضاف أن الجامعة تخطط لربط المحطة بشبكة الكهرباء لتصدير الفائض من إنتاجها لمواكبة توصيات مؤتمر cop27 والتي تؤكد أهمية ربط الطاقة النظيفة في شبكة كهرباء مصر الموحدة مما يساهم في تطبيق رؤية مصر 2030.