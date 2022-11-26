حياة كريمة تحقق أحلام أهالى قرية سميرة موسى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ظلت قرية سنبو الكبرى بمركز زفتى فى محافظة الغربية، والتى تعد مسقط رأس عالمة الذرة المصرية الراحلة سميرة موسى، لسنوات طويلة قرية مهمشة وفى طى النسيان، لتأتى مبادرة حياة كريمة لتطوير القرية.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن جهود حياة كريمة فى تطوير القرية:-

مبادرة حياة كريمة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2 يناير عام 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة فى القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام 2019 ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.