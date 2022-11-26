حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 25 نوفمبر الجاري وهو كالآتي:

1) بدعوة من السفير محمد أبو الخير، قنصل مصر العام في لندن، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تشارك في لقاء أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، ورموز المجلس المصري البريطاني؛ لمناقشة كافة اقتراحاتهم وتعريفهم بجهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة في كل المجالات.

2) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستكمل سلسلة من الفيديوهات التوضيحية للمصريين بالخارج، ردًا على أسئلتهم حول استقدام سيارة من الخارج، وأبرز التفاصيل التي تناولتها تعليقاتهم ورسائلهم، والتي تأتي حول المدة الزمنية والسيارات ذات التجهيزات الخاصة، وإجابة على بعض الحالات الخاصة في الخارج.

3) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تنعى الدكتورة فوزية العشماوي رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة جنيف، وهي إحدى خبيرات مصر بالخارج، التي توفيت اليوم في سويسرا، بعد رحلة علم وعطاء، أضافت لمصر الكثير خلال رئاستها لقسم الدراسات العربية والإسلامية بكلية الآداب بجامعة جنيف بسويسرا، وشاركت الفقيدة بعلمها وخبرتها في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذي نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

4) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا لتعزيز التعاون والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، والاتفاق على الاستعانة بخبرات الجالية المصرية بكندا في إطار "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على فتح آفاق التعاون مع الأزهر والكنيسة المصرية لربط أبنائنا بالخارج بوطنهم الأم.

5) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل السفيرة هبة زكي القنصل العام الجديد لمصر في الكويت؛ لبحث تعزيز التعاون لخدمة أبناء الجالية المصرية في الكويت، وتقديم المزيد من التواصل والمحفزات والتيسيرات، وأكدت الوزيرة حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والتعاون مع السفراء والقناصل في مختلف أنحاء العالم، بما يحقق مصالح المصريين بالخارج، كما أشادت بدور جاليتنا بالكويت في دعم التنمية في مصر، حيث تعد من أكبر الجاليات المصرية بالخارج.

6) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية المصرية في فرنسا ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، لتصبح أول جالية من دولة أوروبية تشارك في المبادرة؛ لاستعراض كافة مقترحات المصريين بالخارج والعمل على تلبية احتياجاتهم، تناول اللقاء عرضًا لمجموعة المحفزات التي قدمتها الحكومة المصرية للمصريين بالخارج، كما ناقشت الوزيرة عددا من المقترحات التي تقدم بها المصريون في فرنسا وسبل تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل السيد/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر لبحث ملفات التعاون المشترك، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في مجالات التعليم والبنية التحتية والطاقة والصحة والزراعة والثقافة، واستعرضت الوزيرة جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وبرامج التدريب الفني لتأهيل العمالة المصرية تأهيلًا جيدًا حتى تتمكن من العمل في الدول الأوروبية التي تحتاج إلى مهاراتهم.

???? السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل السفير مارك باريتي سفير فرنسا لدى القاهرة لبحث ملفات التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء في الجانب البحثي أو اللوجيستي، وجهود الوزارة في المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"إحياء الجذور"، واستعرضت الوزيرة جهود الدولة المصرية في تنظيم قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، ودور الجالية المصرية في فرنسا، واختيار فرنسا ضمن قائمة الدول التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية قوية.

9) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل الدكتور أشرف الفقي مستشار منظمة الصحة العالمية لشئون الأبحاث الإكلينيكية واللقاحات لاستعراض رؤيته بشأن تطوير ملف البحوث الطبية والجينية، وتناول اللقاء شرحا لسبل تصنيع اللقاحات محليًا، وتجربة الدولة المصرية في القضاء على "فيروس سي"، وجهود مدينة الدواء الجديدة لتوفير دواء آمن وفعال.

10) في أولى زياراتها الخارجية.. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تصل إلى المملكة العربية السعودية للقاء أكبر جالية مصرية بالخارج، كما تفتتح معرض "عقارات النيل" بالعاصمة الرياض، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج والأشقاء من الدول العربية.

11) خلال أول فعالياتها بالمملكة العربية السعودية.. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تلتقي سعادة الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، وذلك في ثاني أيام جولتها الخارجية الأولى، والتي جاءت إلى المملكة العربية السعودية، لاستعراض سبل تطوير أوضاع المصريين المقيمين في المملكة وأي تحديات يواجهونها في العمل أو الإقامة، ووجهت الوزيرة الدعوة إلى السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي لزيارة مصر وتفقد مراكز التدريب والتأهيل بها بما في ذلك المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة والذي يُعنى بتأهيل العمالة للتوظيف بسوق العمل، والتنسيق بشأن وضع برامج تدريبية للعمالة المصرية المطلوبة في سوق العمل السعودي.

12) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مباحثات مشتركة برئاسة السيدة وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها عن الجانب المصري، مع السادة مسئولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة دكتور عبد الله بوثنين: نائب وزير الموارد البشرية السعودي بمقر الوزارة، وفريق عمل الوزارة المتخصص لبحث آليات تنفيذ خطة عمل مشتركة واستعراض استراتيجية سوق العمل بالسعودية، والتي تتمتع برعاية كريمة من خادم الحرمين وولي العهد وفقا لرؤية 2030 فيما يخص العمالة وأثرها على المصريين العاملين بالمملكة.

13) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، سعادة المهندس وليد عبد الكريم نائب وزير الخارجية السعودي، والسفير عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون الدولية المتعددة الأطراف، والسفير تميم الدوسري وكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون القنصلية، اتفقت الوزيرة والسيد نائب وزير الخارجية السعودي على بذل مزيد من الجهد في سبيل استدامة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم صالح الجاليتين المصرية والسعودية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الاستفادة المتبادلة على مستوى الجاليات بين البلدين الشقيقين.

14) افتتحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، النسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" بالرياض في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل شعار "استثمر في مصر.. استثمر في المستقبل"، حيث تنظمه شركة "إكسبو ريبابليك"، بمشاركة كبار مطوري القطاع العقاري ويستمر من الخميس 24 وحتى 26 نوفمبر الجاري.