وزير القوى العاملة: الرئيس السيسي يدعم العمالة بإجراءات غير مسبوقة لمواجهة آثار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم العمالة بكل قطاعات الدولة سواء في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الخاص؛ لمواجهة آثار الأزمة العالمية من خلال سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة التي تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية للارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد شحاتة، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيعها للوصول للفئات الأكثر احتياجا وحماية أصحاب الدخول الضعيفة من أثر الأوضاع العالمية الراهنة.

وأكد وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على تنفيذ كل السياسات التي من شأنها خلق بيئة عمل نظيفة وتوعية العامل وصاحب العمل بأهمية السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تدريب العمالة على أحدث المهارات التكنولوجية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم للعمالة غير المنتظمة بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "نحن حريصون على بدء التوسع بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة؛ تمهيدا لتقديم كل سبل الرعاية لهم من خلال تشكيل لجنة من القطاعين القانوني والمالي بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم حوالي 305 آلاف عامل غير منتظم حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق منهم".