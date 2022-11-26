وزير القوى العاملة: الرئيس السيسى يدعم العمالة بإجراءات غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم العمالة بكل قطاعات الدولة سواء فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الخاص لمواجهة آثار الأزمة العالمية من خلال سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة التى تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية للارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.





وأشاد الوزير فى حوار له مع "أ ش أ" بتوجيهات الرئيس السيسى بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيعها للوصول للفئات الأكثر احتياجا وحماية أصحاب الدخول الضعيفة من أثر الأوضاع العالمية الراهنة.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ كل السياسات التى من شأنها خلق بيئة عمل نظيفة وتوعية العامل وصاحب العمل بأهمية السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تدريب العمالة على أحدث المهارات التكنولوجية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وقال إن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للعمالة غير المنتظمة بناء على توجيهات الرئيس السيسى، مضيفا "نحن حريصون على بدء التوسع بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة؛ تمهيدا لتقديم كل سبل الرعاية لهم من خلال تشكيل لجنة من القطاعين القانونى والمالى بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التى تضم حوالى 305 آلاف عامل غير منتظم حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق منهم".

وأوضح أنه تم مؤخرا مناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة مع إحدى شركات البرمجة، فى إطار سعى الوزارة لاستكمال برنامج التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، مشددا على أن الوزارة تنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وعلى رأسها دعم هذه الفئة من العمالة بجانب دعم الشركات المتعثرة حتى تواصل دورها فى المشاركة بمسيرة التنمية فى الجمهورية الجديدة.