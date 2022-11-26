طلاب جامعة القاهرة يواصلون أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - يواصل طلاب كليات جامعة القاهرة، أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميدتيرم" للعام الدراسى 2022/ 2023 بالمرحلة الجامعية الأولى الليسانس والبكالوريوس، وذلك حسب الأجندة الدراسية والخريطة الزمنية للعام الجامعى.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميدتيرم" دون وجود أية مشكلات أو شكاوى من قبل الطلاب، والحرص على توفير جميع التسهيلات لراحة الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن عقد امتحانات الميدتيرم بكل كلية يتم حسب طبيعة الدراسة بالكليات وبما يناسب اللوائح الدراسية الخاصة بها، وبإشراف أساتذتها، وبالاشتراك مع رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس الذين يتم تخصيصهم لمتابعة إجراء الامتحان وبمتابعة من الوكيل المختص.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إتاحة وضع امتحانات الميدتيرم بالصورة الأنسب لطبيعة كل مُقرر دراسى، وفق طريقة الامتحانات الموضوعية، بالإضافة إلى توفير التابلت والإنترنت للامتحانات التى تتطلب ذلك.