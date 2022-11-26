التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات تنموية بـ12,3 مليار جنيه فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى بلغ 12 مليار 344 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالى والتى تقترب من 29 مليار جنيه.





وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها فى مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94%.

وشدد هشام آمنة، وفقا لبيان صحفى، على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

و أوضح آمنة أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التى تُراعى حقوق المرأة والطفل وذوى الهمم، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

وأوضح هشام آمنة، أن خطة العام المالى الحالى خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد و7,7 مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى، و2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية، و2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و5,5 مليار جنيه لإقليم سيناء، و 2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس.

وأشار إلى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجارى لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف آمنة أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادى وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمنى مناسب للمساهمة فى التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانيا.