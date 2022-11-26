إجراء 1.46 مليون عملية بقوائم الانتظار تنفيذا لمبادرة الرئيس يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (أخبار اليوم)، وتحت عنوان (تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى.. إجراء 1.46 مليون عملية جراحية بقوائم الانتظار)، ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة والسكان أعلنت الانتهاء من إجراء مليون و461 ألفا و628 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار قوله "إن الوزارة تابعت أكثر من 52 ألفا و 814 حالة بعد إجراء العمليات؛ للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بالإضافة إلى استقبال 46 ألفا و800 طلب خدمة خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة".

وقال المتحدث "إن المبادرة تشمل جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، بالإضافة إلى استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع".

بينما ركزت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (النواب يرفض قرار البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر) - على بيان مجلس النواب حول قرار البرلمان الأوروبى، مشيرة إلى أن مجلس النواب أدان القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى أمس بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بنى على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

وأعرب المجلس عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مخيبا للآمال، ومدللا على إصرار البرلمان الأوروبى ــ غير المبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائى والوصائى تجاه مصر، إذ نصب نفسه ـ استنادا إلى وقائع كاذبة - حكما وقيما على تطورات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلا صارخا فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وذكر أن ضمير مجلس النواب المصرى يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاء للحقيقة وبيانا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطواريء مطبقة فى مصر منذ عام 2017 حتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطواريء تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

وتحت عنوان (رئيس الأركان يلتقى قائد الحرس الوطنى القبرصى) ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر التقى قائد الحرس الوطنى القبرصى الفريق ديموكريتوس زير فاكيس والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية، حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفعاليات التدريب المشترك "ميدوزا - 12 م"، حيث بحثا عددا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات فى المجالات العسكرية المختلفة.

ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق العلاقات والروابط التاريخية لكلا البلدين، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

من جانبه، أكد الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطنى القبرصى اعتزاز بلاده بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين فى العديد من المجالات، وتقديره لجهود القوات المسلحة المصرية فى إرساء دعائم السلم والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.

وعالميا وتحت عنوان (أزمة طاقة فى أوكرانيا، وانفصال محطات الطاقة النووية عن الشبكة الكهربائية) ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن الضربات الصاروخية الروسية فصلت مؤقتا محطات جميع الطاقة النووية فى أوكرانيا "زابوريجيا"، وكذا غالبية المحطات الحرارية والطاقة الكهرومائية عن شبكة الطاقة الوطنية، حسب ما أعلنته وزارة الطاقة الأوكرانية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين المواطنين.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى تأكيده أن فصل جميع محطات زابوريجيا عن إمدادات الطاقة الخارجية أمر غير مسبوق، ومقلق للغاية.. منوها بأنه تمت استعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة الطاقة النووية.

وأضاف جروسى "بينما يركز العالم على الوضع الخطير فى أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا يجب ألا ننسى المرافق النووية الأخرى فى البلاد، مؤكدا أنه لأول مرة على الإطلاق، فقدت جميع محطات الطاقة النووية العاملة فى أوكرانيا الطاقة الخارجية وانفصلت عن الشبكة واضطرت جميعها إلى الاعتماد على مولدات الديزل المخصصة للطوارئ، للحصول على الكهرباء التى تحتاجها لضمان استمرار سلامتها وأمنها.