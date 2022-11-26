مواعيد مباريات اليوم السبت 26 – 11 – 2022 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - تشهد مختلف ملاعب العالم اليوم السبت 26 – 11 – 2022، العديد من المواجهات القوية فى صدارتها منافسات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم والمقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى ربع نهائي كأس مصر.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

تونس × أستراليا – 12 ظهرا – ملعب الجنوب – المجموعة الرابعة - على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

بولندا × السعودية – 3 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثالثة - على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

فرنسا × الدنمارك – 6 مساء – ملعب 974 – المجموعة الرابعة - على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

الأرجنتين × المكسيك – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة الثالثة - على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

مواعيد مباريات كأس مصر - الدور ربع النهائى

الزمالك × المصرى البورسعيدى على قناة أون سبورت