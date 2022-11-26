اليوم.. وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان الفائزين بالمسابقة الثقافية الكبرى

جدة - نرمين السيد - يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى المشتركة بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى لعام 2021 - 2022م.





وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن التكريم سيكون بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة، ومن المقرر أن يتم تكريم 74 فائزًا؛ (طالبًا، وولى أمر، ومعلمًا، وقيادة تربوية، وإداريًّا).

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