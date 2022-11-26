دير السيدة العذراء «المحرق» بالقوصية يغلق أبوابه فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - أعلن الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "المحرق" القوصية بأسيوط، أن الدير سوف يغلق أبوابه سواء للأفراد أو الرحلات فى فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.





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