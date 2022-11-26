الأرصاد: فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وأوضحت أن ذلك يأتى مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى . كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية . وتشير أخر صور الأقمار الصناعية الآن إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق من غرب الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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