غدا.. إعلان جوائز الملتقى السنوى الثالث للعاملين المتميزين بالرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - تعلن الهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا السبت، عن جوائز الملتقى السنوى الثالث للعاملين المتميزين من الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل لعام 2022، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوى الثالث للهيئة، والمقرر انطلاقه هذا العام تحت شعار "نبنى حضارة طبية بالجمهورية الجديدة .. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل"، بمعبد الكرنك فى محافظة الأقصر مساء الغد.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن جوائز الملتقى السنوى الثالث للهيئة لعام 2022 تشمل 7 جوائز تذكارية ومالية بقيمة ربع مليون جنيه، وتشمل الجوائز "أفضل منشأة صحية، أفضل فريق عمل، أفضل موظف، أفضل متطوع، بطل الهيئة، جائزة الإبداع، قائد المستقبل"، وذلك للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات، بهدف الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة لموظفى الهيئة وتكريم العاملين المتميزين بها.

وأضاف أن التجارب المتميزة للعاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل تستحق الاحتفاء، حيث يثبت أصحابها أن لديهم عقولًا ويبذلون جهودًا تستطيع أن تحقق المستحيل، وكوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق فى مستوى الخدمات والرعاية الصحية الشاملة المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة للمواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم الجوائز وتكريم العاملين المتميزين من الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية هذا العام، بحضور أبرز القيادات والمسئولين وكبار الشخصيات العربية والدولية فى قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح لهيئة الرعاية الصحية من القطاعين الحكومى والخاص لدورهم الإيجابى والفعال ومساهمتهم فى دعم نجاح وتميز هيئة الرعاية الصحية، لتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وكافة المتعاملين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، استمرار هيئة الرعاية الصحية فى تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التى ستنظمها الهيئة خلال الفترات المقبلة؛ وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وكذا استعراض قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز فى العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد.