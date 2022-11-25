رسميا.. فرج عامر رئيسا لنادى سموحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - أسفرت نتيجة انتخابات نادى سموحة التي أجريت اليوم عن أنتخاب محمد فرج عامر رئيسا للنادى بإختيار الجمعية العمومية عقب الحصول على ما يقرب من 9 الاف صوت بينما حصل وليد عرفات على ما يقرب من 6 الاف صوت.

وانطلقت فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال، وتم إدراج انتخاب رئيس جديد للنادى من بين 6 مرشحين على مقعد الرئاسة.