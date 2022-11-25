لمدة 48 ساعة.. تحويلات مرورية لتنفيذ إنشاءات خاصة بمسار مونوريل العاصمة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، بالمنطقة بعد مسجد السلام المتجه لمحور الوفاء والأمل بامتداد حسن المأمون بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 48 ساعة، اعتبارًا من يوم غد السبت.

وأضافت أنه بالنسبة للاتجاه القادم من محور أحمد الزمر بامتداد حسن المأمون، فسيسلك يمينا فيما بعد محطة وقود وطنية طريق مستحدث داخل أرض الوفاء والأمل بطول 60 مترا، فيسارا بإتجاه امتداد حسن المأمون مرة أخرى باتجاه محور الوفاء والأمل واستكمال سير المركبات.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.