العنف ضد المرأة.. تصريحات السيسى تنصف سيدات مصر والعالم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه باتخاذ القرارات التى تسعد المرأة، ويرصد "دوت الخليج" فى السطور الآتية أهم قرارات الرئيس لمساندة المرأة المصرية، حيث إن الرئيس السيسى قال إن النبى ﷺ أوصى بهن، مشيرًا إلى أن المرأة هى الأكثر مسؤولية وكفاءة والأقل فسادًا.

وأكد الرئيس السيسى أنه لولا المرأة فى العالم ما وجدت الإنسانية، مؤكدًا أن المرأة خط الدفاع الصلب وحملت ضمير الوطن على عاتقها، وأشاد بالمرأة المصرية سبقت نساء العالم فى تعظيم مكانتها داخل المجتمع.