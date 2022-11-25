جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه باتخاذ القرارات التى تسعد المرأة، ويرصد "دوت الخليج" فى السطور الآتية أهم قرارات الرئيس لمساندة المرأة المصرية، حيث إن الرئيس السيسى قال إن النبى ﷺ أوصى بهن، مشيرًا إلى أن المرأة هى الأكثر مسؤولية وكفاءة والأقل فسادًا.
وأكد الرئيس السيسى أنه لولا المرأة فى العالم ما وجدت الإنسانية، مؤكدًا أن المرأة خط الدفاع الصلب وحملت ضمير الوطن على عاتقها، وأشاد بالمرأة المصرية سبقت نساء العالم فى تعظيم مكانتها داخل المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العنف ضد المرأة.. تصريحات السيسى تنصف سيدات مصر والعالم (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.