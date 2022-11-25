غرفة شركات السياحة: نستهدف تحقيق إيرادات تقدر بـ30 مليار دولار سنويا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن وزير السياحة أكد على أهمية الخطة المنتظرة من قبل الوزارة، لرفع إيرادات السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار سنويا.

وأضاف فاروق فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن البنية التحتية السياحية تحتاج إلى عملية تطوير في الفترة المقبلة، لاسيما في النقل السياحي والطرق والفنادق السياحية وكذلك الأماكن السياحية، وتجري الدولة العمل حاليا على كافة هذه الملفات.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن الغرفات الفندقية المرخصة داخل الدولة يصل عددها إلى 210 آلاف غرفة فندقية، مردفا: "تطوير المطارات وزيادة عدد غرف الإقامة من أولويات تنفيذ استرايجية الدولة لتنشيط السياحة".