كأس العالم 2022.. التشكيل الرسمى لمباراة هولندا والإكوادور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أعلن لويس فان جال، المدير الفنى للمنتخب الهولندي، وجوستافو الفارو مدرب منتخب الإكوادور، التشكيل الأساسى الذى يخوضان به المواجهة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب " خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في مرحلة مجموعات البطولة.

وجاء تشكيل هولندا ضد الإكوادور، كالتالى:

نوبيرت، دومفريز، تيمبر، فان دايك، آكي، بيلند، كوبمينرز، دي يونج، كلاسين، جاكبو، بيرخواين.

تشكيل منتخب هولندا

فيما ضم تشكيل منتخب الإكوادور كلا من:

جالينديز. بريسيادو ، هينكابي ، بوروزو ، توريس ، إستوبينان ؛ كايسيدو ، مينديز ؛ بلاتا ، إينر فالنسيا ، استرادا.

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تشكيل منتخب الإكوادور

هولندا ضد الإكوادور

ونجح منتخب هولندا في تحقيق الفوز خلال مباراة الجولة الأولى على نظيره السنغالى، بثنائية نظيفة، وبنفس النتيجة تغلب منتخب الإكوادور على منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور في مباراة افتتاح مونديال 2022.

ويبحث منتخب الطواحين الهولندية عن النقاط الكاملة في هذه المباراة القوية من أجل حسم العبور للدور المقبل، ولكن هذا يتطلب منه الاستعداد الأمثل لتحقيق ما يريد، لذا ستكون المواجهة قوية بالنسبة له وعليه الحذر من الخصم.

في المقابل يدرك منتخب الإكوادور صعوبة الموقعة، حيث يسعى للظهور بشكل قوي لمواصلة الطريق الصحيح نحو التأهل للدور المقبل بشكل رسمي إذا حقق الانتصار، لذا سيبذل أقصى جهد لنيل مراده.

ويتفوق منتخب هولندا على مستوى القيمة التسويقية، حيث تصل قيمة أبناء المدير الفني لويس فان جال إلى 587.25 مليون يورو، مقابل 146.50 مليون يورو للإكوادور.

وتعد مواجهة الليلة الثالثة بين المنتخبين، بعد أن التقيا في مواجهتين سابقتين، حقق المنتخب الهولندي الفوز في مباراة وحسم التعادل المباراة الأخرى.