كأس العالم 2022.. السنغال تتفوق على منتخب قطر فى الشوط الأول 1 / 0 " فيديو "

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أنهى منتخب السنغال الشوط الأول متفوقا بنتيجة 1 / 0 أمام منتخب قطر من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى فى كأس العالم 2022 .

ويتذيل المنتخبين ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، بدون رصيد من النقاط.

سجل هدف منتخب السنغال بولايي ديا فى الدقيقة 42 نتيجة خطأ مدافع المنتخب القطرى الذى فشل فى تشتيت الكرة فى منطقة الجزاء ليسددها لاعب السنغال على يمين حارس مرمى العنابى.

كان الإسبانى فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، قد أعلن التشكيل الأساسى استعدادا لمنتخب السنغال الذى يضم

حراسة المرمي: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل - عبد الكريم حسن - همام الأمين - خوخي بوعلام.

خط الوسط: كريم بوضياف - عاصم ماديبو - إسماعيل محمد - حسن الهيدوس - أكرم عفيف.

خط الهجوم: المعز علي.

فيما ضم تشكيل منتخب السنغال كلا من:

حراسة المرمى : إدوارد ميندى

خط الدفاع : يوسف سابالى، كوليبالى ، سيسيه ، ديالو

خط الوسط : ميندى، كوياتي، إدريسا جاى

خط الهجوم : إسماعيلا سار، بولاى ديا، كريبان دياتا

ويأمل منتخب العنابي القطري، في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الثانية ببطولة كأس العالم، وذلك للمنافسة على احدى بطاقتي التأهل من المجموعة الأولى، بعد هزيمته في لقاء الجولة الأولى أمام الإكوادور بثنائية نظيفة، وهى نفس النتيجة التي تلقاها أسود التيرانجا أمام الطواحين الهولندية.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء، في محاولة لتحسين صورته التي اهتزت خلال مواجهة الافتتاح، وتحقيق أول فوز له مستغلا عامل الأرض والجمهور فى تحقيق نتيجة مرضية.

فى المقابل يدخل منتخب السنغال المباراة طامعا في تحقيق الانتصار رغم غياب أهم عناصره وهو ساديو ماني، والذي تم استبعاده من البطولة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه بايرن ميونخ، وأسفرت عن خضوعه لعملية جراحية يغيب على إثرها نحو 4 أشهر، بالإضافة إلى لاعب الوسط شيخو كوياتى.

ويتفوق المنتخب السنغالى في القيمة التسويقية بفارق شاسع عن نظيره القطرى، إذ تصل قيمة كتيبة أسود التيرانجا إلى 229.5 مليون يورو مقابل 14.90 مليون يورو للعنابي.