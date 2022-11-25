الصغرى بالقاهرة 15 درجة.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة على السواحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ .



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت:



القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.