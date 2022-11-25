الحالة الصحية للنجمة أنغام.. التصاقات فى الأمعاء وانسداد معوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - تعرضت النجمة أنغام لوعكة صحية شديدة، إذ أكد الدكتور وائل غفير الطبيب المعالج لها أن هناك تحسنا في حالتها وهي موجودة حاليا بالمستشفى كاشفا أن لديها التصاقات فى الأمعاء وانسداد معوى.

وأضاف أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة القاهرة أن "أنغام أجرت عملية منذ أسبوع وخرجت من المستشفى وبعدها اشتكت من آلام شديدة فى البطن ودخلت للمستشفى فى حالة سيئة، لا تأكل ولا تشرب وقىء مستمر".

وأوضح: "تم إجراء أشعة لها وتبين التصاق الأمعاء وأدى لانسداد معوى وتم تركيب أنبوب للمعدة وهناك تحسن"، وأشار إلى أن الالتصاقات جزء من أى عملية جراحية للبطن وفرص الشفاء منها عالية جدا.

وخلال الساعات الماضية أثارت أزمة أنغام الصحية قلق جمهورها على مواقع التواصل وعدد من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى الذين حرصوا على على دعمها.