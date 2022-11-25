حسام زكى: الموقف العربى تجاه أزمة روسيا وأوكرانيا متوازن وعلى مسافة واحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الموقف العربي تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية "متوازن" ويسعى إلى الحفاظ على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأضاف السفير حسام زكي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة: "المسعى العربي لمحاولة إيجاد حلول سلمية للنزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا مهم ومقدر ومشكور من جميع الأطراف."

وعن مدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على علاقة العرب بأوروبا، أكد الأمين العام المساعد أن العلاقات العربية الأوروبية لم تتأثر، موضحًا : أنه "وحتى إن كان هناك بعض الاختلافات في الآراء بين بعض البلدان هنا وهناك إلا أن ذلك لا يؤثر ولا ينبغي أن يؤثر على العلاقات مع الدول الأوروبية".

وحول القرارات بالأمم المتحدة المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي صوتت لصالحها دول عربية، أشار السفير حسام زكي إلى أن الموقف العربي الإجمالي ربما يختلف قليلًا عن بعض المواقف الثنائية "وهو أمر يحدث وليس بغريب"، مشددًا في الوقت ذاته على أن قرارات جامعة الدول العربية واضحة في هذا الشأن.

وأكد أن الموقف العربي المشترك تجاه هذه الأزمة تعكسه قرارات جامعة الدول العربية، وهي قرارات تحاول الاجتهاد في الوقوف بمنطقة تحافظ على العلاقات العربية مع طرفي النزاع في المقام الأول.

وفيما يتعلق بالمنتدى الإقليمي السنوي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط والذي تشارك فيه جامعة الدول العربية، قال السفير حسام زكي إن اجتماعات المنتدى الإقليمي تمثل دائمًا فرصة طيبة لتبادل الآراء بين دول الشمال والجنوب، لاسيما في ضوء الموضوعات العديدة التي تجمع بين ضفتي البحر المتوسط، وكذلك الأزمات الموجودة في كلا الاتجاهين.

ونوه إلى أن المنتدى الإقليمي السنوي دائمًا ما يهدف للبحث عن القواسم المشتركة في رؤية الجانبين لتلك الأزمات، مثمنًا دور الاتحاد من أجل المتوسط في دفع وتعزيز التعاون بين مختلف البلدان الأورومتوسطية.

وبموازاة ذلك، أشار السفير حسام زكي إلى وجود تباين في وجهات النظر حول عدد من القضايا تتطلب دائمًا الحوار الذي يعد الوسيلة المثلى للوصول إلى تفاهمات جيدة بشأن الموضوعات المطروحة.