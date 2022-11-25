كأس العالم 2022.. التعادل السلبى ينهى الشوط الأول بين ويلز وإيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أنهى التعادل السلبى الشوط الأول الذى يجمع بين إيران ويلز ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات كأس العالم 2022 على ملعب " أحمد بن علي المونديالي".

شهد اللقاء إلغاء هدف لمنتخب إيران بداعى التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو " VAR ".

بدأ تشكيل إيران مكون من:

تشكيل ويلز

ويحتل منتخب ويلز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بمونديال قطر 2022، برصيد نقطة واحدة فقط، في حين يتواجد منتخب ايران في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويتطلع منتخب إيران لتحقيق الفوز في ثاني مبارياته بالمونديال، على منتخب ويلز لإحياء آماله للمنافسة على احدى بطاقتي التأهل بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام إنجلترا في لقاء الجولة الأولى، بنصف دستة أهداف مقابل هدفين.

بينما يتسلح منتخب ويلز بالإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة للاعبيه والخبرات الكبيرة بين صفوفه، وذلك لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط في مشواره بالبطولة للمنافسة بقوة على التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويتفوق المنتخب الويلزى في القيمة التسويقية، بفارق أكثر من 100 مليون يورو على المنتخب الإيراني، حيث تصل قيمته إلى 160.15 مليون يورو، مقابل 59.53 مليون يورو.

وتعد مباراة اليوم هي الثانية بين المنتخبين تاريخيا، بعد المواجهة الودية التي جمعتهما في 18 إبريل 1978، وانتهت بفوز ويلز 1 – 0، وخاض المنتخب الويلزى 7 مواجهات ضد منتخبات أسيوية عبر تاريخه، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين.

وفشل المنتخب الإيراني في تحقيق أي فوز خلال 9 مباريات أمام المنتخبات الأوروبية في المونديال، خسر في 7 وتعادل مباراتين.