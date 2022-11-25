وزير النقل يتفقد الخط الثانى للقطار السريع أكتوبر /الأقصر / أسوان ابوسمبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - واصل المهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها حيث تفقد الوزير يرافقه رئيسي وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ ابوسمبل )، وذلك فى المسافة من حدائق أكتوبر حتى محطة المنيا بطول حوالى 228 كم والتي تشمل 7 محطات " 2 محطة سريع و5 محطات اقليمية".

وتابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ المحطات وأعمال تنفيذ جسر السكة، وتم معاينة نقطة الربط مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة / مطروح عند حدائق أكتوبر، والتى سيتكون محطة تبادلية بين الخطين، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى كما تفقد الوزير باقى قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق (الدائرى الأوسطى و الإقليمى و الصعيد الغربى و بنى مزار /البويطى و ديروط /الفرافرة) كما تفقد مواقع ٧ محطات فى هذه المسافة من إجمالى 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع وذلك بواقع 2 محطة للقطارات السريعة وهى (بنى سويف / الفيوم - والمنيا)، و٥ محطات للقطارات الإقليمية هى ( العياط – الفشن – العدوه - بنى مزار – سمالوط والتى وجه الوزير عند تفقدها بدراسة الحركة المرورية وطرق الاقتراب اليها.

ووجه وزير النقل بأن يكون المسار فى داخل حرم الطريق الغربى، وطلب أن تكون محطة الفيوم/ بنى سويف محطة خاصة من حيث المداخل من الجهتين لخدمة محافظتى بنى سويف والفيوم، وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وايضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة، وأن تتم كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وتكثيف الأعمال على مدار الساعة خاصة مع أهمية الذي سمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الاخضر المستدام فى مصر.

ولفت وزير النقل، الى أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطى أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة .

وأضاف وزير النقل إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و 20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة

واوضح وزير النقل ان انشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر و يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم

جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها

وزير النقل

تفقد وزير النقل

جانب من تفقد وزير النقل