انقطاع المياه عن 16 منطقة في القاهرة منها مناطق شيراتون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون بالكامل – الملتقى العربي – الكلية الحربية –طريق السويس– الرقابة الإدارية– أرض الجولف التابعة لمدينة نصر– مساكن رامو– مساكن الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – اسكان التوفيق – سيتي ستارز – الحي العاشر – المنطقة العاشرة – حى الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوي ومتفرعاته – مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا").

أرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى كسر مفاجئ بخط قطر 1200 ملم بشارع عبد الحميد بدوي، وتعمل الشركة على إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

قالت شركة مياه الشرب، إنها ستوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى والمحمول أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.