مدير مكتبة الإسكندرية يزور شيخ الأزهر.. وتوقيع بروتوكول تعاون لتوثيق التراث

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أجرى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، زيارة خاصة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس الخميس في مقر مشيخة الأزهر الشريف.

واتفقا على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية والأزهر الشريف فيما يخص توثيق وتحقيق التراث، ورقمنة مجلة الأزهر، وترميم وحفظ المخطوطات، والتعاون في المجالات البحثية والفكرية المشتركة.

وأعرب شيخ الأزهر الشريف عن سعادته بالتعاون مع المكتبه لما تمتلك من تكنولوجيا متطورة في الرقمنة وحفظ التراث ومعامل ترميم وحفظ للمخطوطات، وقام الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة بتقديم أحدث إصدارات المكتبة والتي نالت إعجاب فضيلته.

حضر اللقاء فضيلة الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة الشيماء الدمرداش مدير مشروع إعادة إحياء كتب التراث بالمكتبة.