اعرف بلدك.. انطلاق أولى رحلات قطار الشباب (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت محطة مصر، مساء اليوم الجمعة، انطلاق أولى رحلات قطار الشباب، وذلك ضمن برنامج "إعرف بلدك" للعمل على تنشيط السياحة الداخلية لزيارة المعالم السياحية والآثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.





جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، والعميد حسام السيسى مستشار وزير النقل، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتم إقامة احتفالية معبرة بعنوان "اعرف بلدك" من خلال أوركسترا الشباب والرياضة ببهو محطة مصر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، خلال جولته داخل القطار بمجهودات العاملين بسكك حديد مصر، لما لمسه من مستوى الخدمة بالقطار، كما اطمأن على راحة ركاب القطار من شباب وطلبة الجامعات المصرية.

كما أكد رئيس الهيئة أن تشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج "اعرف بلدك" بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 25-11-2022حتى 10-3-2023 بمعدل قطاران أسبوعيا فى الاتجاهين، قطار ذهابا وقطار فى العودة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالى 516 راكبا لكل رحلة وأن إجمالى عدد الرحلات 32 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس.

يقوم القطار من محطة القاهرة إسبوعيا يوم الجمعة الساعة 5:00 مساء ويصل أسوان الساعة 5:10 صباح اليوم التالى على أن يعود من أسوان يوم الخميس الساعة 8:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8:00 صباح اليوم التالى.