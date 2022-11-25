حياة كريمة.. الكشف على 1155 حالة ضمن قافلة طبية فى قنا

وأوضح محافظ قنا أشرف الداودى- فى بيان، اليوم الجمعة - أن القافلة وقعت الكشف الطبى على المرضى فى 8 تخصصات منها "241 حالة طب وجراحة العيون، 222 حالة طب أطفال، 213 حالة أمراض باطنية، 211 حالة جراحة عظام، 83 حالة أمراض نساء وتوليد، 82 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 76 حالة جراحة عامة، 27 حالة تنظيم أسرة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور راجى تاوضروس، إن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 264 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 92 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.
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