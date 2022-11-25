رفع درجة الاستعداد للقصوى بالدقهلية تحسبا لسقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لسقوط الأمطار بنطاق المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى انتهاء فصل الشتاء، وذلك بناءً على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس فى موسم الأمطار.





وأكد المحافظ - فى بيان، صادر اليوم الجمعة - التعامل الفورى مع أى مستجدات، وأهمية متابعة تطهير جميع بلاعات صرف الأمطار، والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف وجاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات، للتعامل الفورى مع أى طوارئ. وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل والفورى مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة وأيضًا التنسيق أولاً بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وإخطارها بأى معوقات أو مشكلات؛ لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها. كما وجه المحافظ بقيام مسؤولى الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية، والتأكد من عزلها حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أهمية توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه إلى المناطق الأكثر غزارة فى تراكمات مياه الأمطار.

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