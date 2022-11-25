وكيل صحة الشرقية يتفقد الفرق الطبية المتحركة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة اليوم لتفقد عمل الفرق الطبية المتحركة المشاركة بالمبادرات الرئاسية بمحافظة الشرقية من داخل الوحدة الصحية بطحلة بردين التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق.





وتابع وكيل الوزارة فحص المواطنين ضمن مبادرات دعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى، والتى تشمل الكشف عن أورام الثدى بالسيدات، وأخذ عينات الدم لقياس نسبة السكر، ونسبة الدهون، ووظائف الكلى، وقياس ضغط الدم، بالإضافة لتطعيمهم بالجرعات التنشيطية من لقاح كورونا، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتنظيم المقر، وتوافر مستلزمات العمل، وتنفيذ الندوات التثقيفية.

واطمأن وكيل الوزارة على تواجد الفريق الإشرافى من الإدارة الصحية والمديرية، موجهًا بضرورة تسجيل المواطنين الذين تم فحصهم على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة والمخصص للمبادرات الرئاسية، كما تفقد سير العمل بالعيادات التخصصية والتى تم تفعيلها اليوم بكامل طاقتها فى التخصصات المختلفة، من خلال التنسيق بين حزب مستقبل وطن ووزارة الصحة والمحافظة.

وأكد "مسعود" بأن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها بجميع أيام الأسبوع بما فى ذلك الأجازات والعطلات الرسمية، لتقديم جميع الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية، مشيرا بأن الدولة تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مقدما الشكر لمنسق المبادرات الرئاسية بالمديرية ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، والفرق المشاركة لجهودهم المبذولة فى خدمة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وتبنى رئيس الجمهورية للمبادرات الصحية التى تهدف للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والتى وجه بها فى اجتماعه الأخير بالعاصمة الإدارية مع قيادات الصحة، بتكثيف العمل بالمبادرات الرئاسية لتعظيم المنفعة منها والقضاء على مسببات الأمراض وعلاجها، وبدعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.