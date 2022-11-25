عاجل- الطقس الآن.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد -

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سرعات كبيرة للرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ جميع المدن الساحلية.

وأوضحت الهيئة، أن ارتفاع الأمواج تصل إلى أكثر من ثلاث أمتار مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ولفتت إلى أن الأمواج مستمرة فى اتفاعها حتى مساء يوم الغد ثم تبدأ ارتفاعات الأمواج فى الانخفاض.