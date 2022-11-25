عاجل- الطقس الآن.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد -
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سرعات كبيرة للرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ جميع المدن الساحلية.
ولفتت إلى أن الأمواج مستمرة فى اتفاعها حتى مساء يوم الغد ثم تبدأ ارتفاعات الأمواج فى الانخفاض.
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