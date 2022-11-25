أهم اجتماعات وقرارات وأنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 25 نوفمبر 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازمًا فى سبيل تحقيق ذلك، فضلًا عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعانًا من جانب الدولة فى توفير الحماية الكاملة للأراضى المملوكة لها، وللوقف الخيرى، بما يحقق الردع التام، ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإنشاء "الجهاز المصرى للملكية الفكرية"، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية فى البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "فورورد إيجيبت" للصناعات الرياضية وكرة القدم، على قطعة أرض مساحتها 25200م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى جانب الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "ترانس مصر" لإدارة وتشغيل المحطات، على مساحة 21690 م2 بمنطقة الالتزام من الأرصفة 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية.

وتضمنت القرارت أيضًا كما أظهر التقرير، الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع فى قطعة أرض مملوكة للمحافظة، بالغ مساحتها 3 آلاف م2، بحى شرق مدينة نصر على محور محمد على فهمى، شمال محور الياسمين، لصالح شركة "إمارات مصر" للغازات البترولية لإقامة محطة وقود عليها، فيما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع، فى أرض ومبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، المملوك للمحافظة، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، بهدف تطويره وزيادة قدراته وتقديم الخدمة الطبية ضمن الدور المجتمعى لهذه المؤسسة الأهلية لخدمة أبناء المحافظة، فضلًا عن اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع فى قطعة أرض بمساحة 5001م2، بإحدى المناطق الجبلية بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة المنشآت الفندقية؛ لإقامة خيمة بدوية ومطعم سياحى عليها، وذلك فى إطار تعظيم المقومات السياحية للمدينة، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة النقل فيما يخص التكلفة التقديرية اللازمة لأعمال التغذية الكهربائية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة - مرسى مطروح - الفيوم"، وذلك فيما يخص التغذية الكهربائية لـ9 محطات جر كهربائى، و24 محطة ركاب، ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالى 2023-2024، وكذلك تم استعراض توصيات اللجنة العليا للتكليف، وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائى العلاج الطبيعى وهيئات التمريض، طبقًا للاحتياج الفعلى وأعداد الخريجين، والتى انتهت إلى أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقًا للاحتياجات الفعلية التى تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، اعتبارًا من عام 2025.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة، بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومدير مشروع تطوير الميناء، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة مخططات إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ مطروح، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فضلًا عن اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحى وسبل التعامل مع موسم السيول، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والرى، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مصلحة الرى، ورئيس هيئة الصرف بوزارة الرى، ورئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذى للصندوق السيادى، ورئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادى، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، ورئيس صندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية التحتية، فيما تم عقد اجتماع مع وزير المالية لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022-2023 فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة فى البورصة المصرية، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادى، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادى، والمستشار القانونى للصندوق.

وشملت الاجتماعات أيضًا كما أبرز التقرير، اجتماعًا مع ممثلى شركة "فورورد ايجيبت" للصناعات الرياضية، المشاركة فى تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022، حيث ثمن تصنيع هذا المنتج الرياضى المميز بأيد مصرية، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساندة لتصبح هذه التجربة قصة نجاح وطنية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "فورورد إيجيبت" للصناعات الرياضية، ومساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بجانب اجتماع مع وزيرة التعاون الدولى لبحث لقاءات ومبادرات الوزارة فى إطار فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، الذى اختتم فعالياته فى مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، حيث وجه بأهمية استمرار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتوطيد الشراكات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر، وكذلك اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى لمساندة الاقتصاد المصرى، وكذا عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء البترول، والتموين، والتخطيط، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار.

يأتى هذا إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى المصرى، وزيرتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وتطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى، فضلًا عن اجتماع لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى فى ضوء الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022-2023، وذلك بحضور وزيرى المالية، والتضامن الاجتماعى.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام بجولة تفقدية بمشروعات تطوير حديقة تلال الفسطاط، وساحة عمرو بن العاص ومنطقة عين الحياة؛ وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ الحالية، ورافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ونائبه، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، فى حين استكمل ومرافقوه الجولة فى مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، بتفقد مشروع تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص والمنطقة المحيطة بها، وكذلك مناطق القصبة والحفائر والأسواق المتاخمة لساحة الجامع، والتى يتم تنفيذها ضمن المخطط العام للمشروع، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، والشركة المصرية للاتصالات؛ بشأن تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق من خلال مقار الشركة، وذلك بحضور وزيرى العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع وزير الطيران المدنى لاستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة، حيث أكد أهمية استمرار العمل من أجل تقديم برامج تحفيزية فى قطاع الطيران باعتبار أن هذا القطاع الحيوى يعد واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية.