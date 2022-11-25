الصحة: تقديم التوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا لـ9 ملايين مواطن (صور)

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التوعية ورفع مستوى الثقافة الصحية، حول أهمية اللقاحات وأمانها، إلى نحو 9 ملايين مواطن، فى المحافظات المستهدفة، إلى جانب تسجيل 150 ألف مواطن، أبدوا رغبتهم فى التطعيم.
وأوضح عبدالغفار أنه تم تدريب فرق التثقيف الصحى، ورفع مهارات مديرى التثقيف الصحى فى 23 محافظة، على الأسلوب الأمثل فى توصيل الرسائل الصحيحة للمواطنين، وتعديل الأفكار والمعلومات المغلوطة، إلى جانب التعريف بكيفية التسجيل على منصة التواصل التفاعلى، وعبر الخط الساخن 15335.
وأضاف "عبدالغفار" أن منظمة يونيسيف تعاونت مع الوزارة فى إعداد المادة العلمية، وإتاحتها للمتدربين من خلال موقع إلكترونى، تم تصميمه خصيصا، للإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات الأكثر شيوعا، إلى جانب تصحيح الشائعات المتداولة بين المواطنين.
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