غدا.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بالتزامن مع مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى، منظومة التأمين الصحى الشامل رسميًا من محافظة بورسعيد فى 26 نوفمبر 2019، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن الملتقى السنوى الثالث للهيئة يحتفى بالتجربة المصرية الرائدة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، وكذلك الاحتفاء بإنجازات هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، والإشادات العربية والدولية التى حصدتها على مدار 3 سنوات لانعكاس تلك الإنجازات على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ريادتها عالميًا.

وأضاف السبكى، أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية شملت تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات سالفة الذِكر، منها أكثر من 8 مليون خدمة طب أسرة، إضافة إلى أكثر من 2 مليون فحص طبى شامل، وأكثر من 256 ألف عمليات وجراحات بتقنيات ونسب نجاح عالمية.

وتابع، أن الإنجازات شملت استحداث العديد من الخدمات الطبية، ولأول مرة بالمحافظات، ومنها عمليات القساطر القلبية، القساطر المخية، علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبى، الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية CTO، علاج تمدد وانسداد الشريان الأورطى بتقنيات CERAB , EVAR، جراحات الوجه والفكين، جراحات المخ والأعصاب، الجراحات الميكروسكوبية، جراحات المناظير، لعلاج منتفعى التأمين الصحى الشامل بأحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

واستكمل، أنه تمتلك الهيئة العامة للرعاية الصحية 156 منشآة صحية حتى الآن بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، والتى تقوم الهيئة من خلالها بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن المنشآت مجهزة على أعلى مستوى، وتعمل بطاقة استيعابية 1514 أسِرة داخلى، و 389 أسِرة رعايات مركزة، و195 حضانة، و503 ماكينة غسيل كُلوى، لضمان أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين.

ولفت، إلى أنه شملت إنجازات الهيئة الميكنة والتحول الرقمى للخدمات، ومنها ميكنة وتوحيد نموذج الملف الطبى الإلكترونى للمريض، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 4,6 مليون ملف طبى إلكترونى حتى الآن للمسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بما ييسر حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بسهولة ويسر.

وتابع: أنه الانتهاء من ميكنة العديد من المنشآت الصحية بالتطبيقات المختلفة، ومنها ميكنة 124 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة "LIS" ب 140 منشآة، وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية الأشعة "PACS" بـ 35 منشآة، وكذلك الانتهاء من ميكنة 19 عيادة خارجية و 12 قسم داخلى بالمستشفيات، وذلك فضلًا عن التطبيقات الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وإدارة الاصول، وإدارة الموارد المؤسسية، وإدارة المطالبات، والمخاطبات الإلكترونية، وتفعيل خدمات التشخيص والإتصال الطبى عن بُعد بعدد من المنشآت الصحية.

وأضاف، أنه تم تدشين 22 غرفة طوارئ بفروع هيئة الرعاية الصحية والمستشفيات، لتغطية كافة خدمات الطوارئ بمحافظات التأمين الصحى الشامل، عن طريق تكامل خدمات الطوارئ والدوائر الصحية بين كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية وكافة المرافق الحيوية مع غرفة العمليات المركزية لخدمات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك للتعامل الفورى مع الأزمات والأحداث الطارئة بمعايير عالمية.

واستكمل، أنه تم نجاح تسجيل واعتماد 108 منشآة صحية تابعة للهيئة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منها 47 منشآة حصلت على درجة الاعتماد القومى GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يعنى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بها، ومضاهاتها لأحدث معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

ولفت، إلى أنه من ضمن محاور إنجازات الهيئة الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والعمل على رفع كفائتهم وتنمية قدراتهم المهنية، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 15000 برنامج تدريبى طبى وغير طبى بمحافظات تطبيق المنظومة، إضافة إلى الانتهاء من نظام تقييم جديد للعاملين وبرنامج للتأهيل الإلزامى، بما يضمن التنافسية واستمرار تطوير الأداء، فضلًا عن إنشاء تطبيق جديد لإدارة الموارد البشرية بطريقة إلكترونية HRIS.

وتابع: أنه كان من أساسيات نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية، هو تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، مشيرًا إلى تخطى نسبة الاستجابة لحل شكاوى المنتفعين عبر قنوات التواصل المختلفة 97%، كما أشار إلى أنه تخطت نسبة رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل عن الخدمة 91%، والتى تخطت النسب العالمية المقدرة بـ 75%، لافتًا إلى العمل حاليًا على مزيد من تطوير خدمات الرعاية الصحية لتحسين تجربة المريض داخل المنشأة الصحية.

وأشار، إلى المشاركة المجتمعية للهيئة بإطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية، منها مبادرات "اطمن على ابنك، كن بطلًا وحارب الأمراض، صحتك امسك فيها بإيديك وأسنانك" لزيادة الوعى الصحى لدى طلاب المدارس، ومبادرة "صحتك ثروتك" للكشف المبكر عن أورام البوستاتا، ومبادرة "اسبقى بخطوة" للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، ومنها تقديم أكثر من 90 ألف خدمة بمبادارات "الكشف عن ضعف السمع، الإعتلال للكلوى، صحة المرأة، الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن ارتكاز هيئة الرعاية الصحية على المستشفيات المتنقلة الخضراء، واستخدام الروبوتات الذكية، وخدمات التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد ، خلال مؤتمر المناخ COP27، إنجاز فريد للهيئة، ويمثل طفرة نوعية فى التأمين الطبى للمؤتمرات والأحداث الدولية.

وتابع: أن حصول مستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بجنوب سيناء على شهادة الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء "GGHH" شهادة ثقة ونجاح فى السير على الطريق الصحيح لتوفير رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة، واستكمال التميز التشغيلى، لافتًا إلى أنه تستهدف الفترة المقبلة استمرارية تقديم الخدمات الطبية بإحترافية وجدارة إكلينيكية، وتعزيز الصحة الرقمية، وتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء لتحقيق التميز التشغيلى والنمو المستدام 2030.