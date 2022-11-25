عاجل- الأرصاد تحذر من سرعات كبيرة للرياح

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن ارتفاع الأمواج تصل إلى أكثر من ثلاث أمتار مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ولفتت إلى أن الأمواج مستمرة فى اتفاعها حتى مساء يوم الغد ثم تبدأ ارتفاعات الأمواج فى الانخفاض.