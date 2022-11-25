انت الان تتابع خبر مواعيد التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية .. شوف امتي علشان تطعم ابنك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية في محافظة الإسكندرية، بالإعلان عن مواعيد التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم 5 سنوات.وأوضحت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أن تطعيم مرض شلل الأطفال يتم منحه بالمجان ودون أن تتحمل الأسرة أي أموال مقابل الحصول عليه بالإضافة إلي أنه سوف يتم منحه للمصريين وغير المصريين، من خلال فرق ثابتة ومتحركة، مشيرة أن هناك إمكانية لتأجيل التطعيم للأطفال الذين يعانون من أمراض حادة، أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة، إلى حين زوال المرض

مواعيد التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية :

وأشارت المديرية أن الحملة سوف يبدأ من يوم 11 إلى 15 ديسمبر القادم، وذلك منذ الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً، أو حتى انتهاء مواعيد العمل في مكاتب الصحة والوحدات