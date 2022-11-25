قطع الكهرباء عن هذه المحافظات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022: شوف مكانك

الدلتا :

أكدت شركة الكهرباء في المحافظة عن قطع التيار الكهربائي عن أكشاك أبوالليف – حلقة السمك – المشايخ – الصياد – المجلس – المنوعات – الشبان المسلمين»، والأماكن التابعة لتلك الأكشاك الكهربائية، بداية من الساعة 1 ظهرا وحتى انتهاء الأعمال.

أكدت شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن قطع التيار عن مدن الزرقا والشهداء والحمام والقرى التابعة بمحافظة دمياط، ومدينة دسوق وبيلا وكفر الشيخ والقرى التابعة بمحافظة كفر الشيخ، ومدينة طلخا والمنصورة والقرى التابعة بمحافظة الدقهلية، بداية من غدا السبت 26 نوفمبر 2022، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، وفقا للجدول الدوري للصيانة.