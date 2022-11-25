انت الان تتابع خبر الحقي يا ست البيت .. قطع المياه عن أكثر من 9 مناطق في القاهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في القاهرة عن قطع المياه اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022 عن بعض مناطق الشيراتون بالكامل – الملتقى العربي – الكلية الحربية –طريق السويس – الرقابة الإدارية – أرض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستارز – الحي العاشر – المنطقة العاشرة – حي الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوي ومتفرعاته – مدينة الأملوأوضحت مياه شرب المنوفية، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة غير معلومة بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1200ملم بشارع عبد الحميد بدوي.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.