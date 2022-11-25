انت الان تتابع خبر قطع المياه عن هذه المحافظات الجمهورية اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022- شوف منطقتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022 قطع المياه وضعفها بسبب القيام بأعمال إصلاح وتطهير وتجديد لمحطات المياه، ستتأثر بعض المناطق بالضعف وأخرى بالانقطاع.

خريطة قطع المياه اليوم الجمعة: