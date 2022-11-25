انت الان تتابع خبر قطع المياه عن هذه المحافظات الجمهورية اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022- شوف منطقتك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022 قطع المياه وضعفها بسبب القيام بأعمال إصلاح وتطهير وتجديد لمحطات المياه، ستتأثر بعض المناطق بالضعف وأخرى بالانقطاع.
خريطة قطع المياه اليوم الجمعة:
محافظة سوهاج:أعلنت قامت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن قطع مياه الشرب مدينة طما والمدمر والعزبة والمستجدة ومشطا والسلامون والعتامنة
وأوضحت الشركة أن سوف يتم البدء قطع المياه لمدة ساعتين بداية من الساعة السابعة مساءً حتي التاسعة مساءً.
القاهرة:
أكدت شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة عن قطع المياه عن الشيراتون بالكامل والملتقى العربي والكلية الحربية والرقبة وأرض الجولف وطريق السويس ومساكن رامو ورابعة الاستثماري والرقابة الإدارية ومدينة الأمل وحي الواحة وصقر قريش وشارع الشعراوي وإسكان التوفيق وسيتي ستارز والحي العاشر والمنطقة العاشرة
المنوفية:
أوضحت شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة عن قطع المياه بمراكز تلا وقويسنا والشهداء وبركة السبع غداً السبت