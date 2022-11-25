انت الان تتابع خبر بالأسماء .. إصابة أكثر من 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق مدينة العلمين الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب صباح اليوم الجمعة، لتروسيكل بمدينة العلمين الجديدة في نطاق محافظة مطروحمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” العلمين الجديدة” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وكشف التقرير الطبي إلي إصابة اسلام عبدالرحمن محمد ١٩ سنة اسيوط يعانى كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مصطفي عامر محمد ٢٨ سنة اسيوط كدمه بالوجه والانف، سامح عوض الله عبدالستار٢٠ سنة اسيوط اشتباه كسر بالزراع الايمن، محمود مصطفي سليمان ٢٠ سنة اسيوط كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مصطفي شعبان احمد ٢١ سنة اسيوط اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم