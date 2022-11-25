انت الان تتابع خبر قبل صلاة الجمعة .. التضامن تعلن عن صرف أكثر من 280 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات .. روح اسحبهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن لأصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 التي تم تحديدها في وقت سابق الحصول عليها اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022، وذلك عن طريق المنافذ الإلكترونية المتواجدة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت التضامن أنها قامت بتوجيه جميع المنافذ الإلكترونية بوضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي حتي يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم الشهرية بكل سهولة ويسر، تنظيم عملية الصرف بحيث لا يحدث أي تكدس أو تزاحم حول المنافذ.

وأشارت الوزارة أن مستحقات الشهر الجاري تتضمن الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي تقدر بـ300 جنيه مصري.