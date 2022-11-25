انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تعلن عن شكل الأسئلة وطريقة التصحيح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي عن بعض التفاصيل الهامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدارسي الحاري.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تتم بطريقة ورقية بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية وليس كما يشاع خلال الفترة الماضية أنه سوف تعقد إلكترونية، مشيرة أنه سوف يتم عقده داخل لجان مؤمنة بالكامل على غرار السنوات الماضية.

وأضافت الوزارة أن أسئلة الامتحانات سوف تأتي في كراسات تم إعدادها خصيصاً لها، بالإضافة إلي أن عملية التصحيح سوف تكون بطريقة إلكترونية بالكامل ودون أي تدخل من قبل العنصر البشري.

وأكدت أن التصحيح سوف يكون في أكثر من مركز للتصحيح في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.